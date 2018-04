Ventimiglia. La Croce Verde Intemelia di Ventimiglia organizza sabato 19 maggio 2018 dalle ore 08:00 presso la sede sociale in piazza XX Settembre 8 (vicino ex tribunale) il corso BLSD ESECUTORE per laici rivolto a tutti coloro che, senza esperienza in campo medico, vogliono per motivi personali, professionali o normativi conseguire un’attestazione che abiliti al corretto utilizzo del defibrillatore automatico esterno (DAE), all’esecuzione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e risolvere casi di soffocamento (ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo in età adulta pediatrica e lattante).

Le conoscenze e le abilità apprese in questo corso consentiranno direttamente di salvare vite umane, con lo scopo di trasmettere a tutti i partecipanti le competenze fondamentali e le conoscenze necessarie per rispondere alle emergenze e gestirle nei minuti che precedono l’arrivo degli operatori del 118.

Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di abilitazione Internazionale, l’attestato regionale del dipartimento di emergenza 118 ed il tesserino di abilitazione all’uso del defibrillatore.

Per info ed iscrizioni: 0184 35 11 75 o email: formazione.blsd@croceverdeintemelia.com