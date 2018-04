Ventimiglia. Ieri mattina la Croce Verde Intemelia ha svolto gli esami scritti e pratici per i nuovi militi. Alle 8 si sono tenuti gli scritti, mentre dalle 9 i ragazzi si sono cimentati nello svolgere la prova pratica che si divideva in due scenari: in primis è stata simulata una caduta dal ponte con un ferito finito nel letto del fiume. La seconda prova ha visto i nuovi militi intervenire dopo una rissa tra due ubriachi con cocci di vetro rotto. Il tutto si è svolto in uno scenario ad ambiente aperto (vecchia statale 20 tra Trucco e Airole).

In tutto sono stati 11 i militi coinvolti nelle prove, al cui termine è seguito un debriefing da parte degli istruttori della Croce Verde Intemelia. Alla sera è seguito un giropizza per tutti i nuovi, ma anche per il resto della forza attiva per un totale di 48 persone, durante la serata gli istruttori e il consiglio direttivo hanno consegnato i diplomi a chi al mattino ha fatto e superato l’esame.

“Ringraziamo i figuranti Ciccio e Iacopo”, hanno dichiarato gli istruttori Andrea, Sabrina e Giovanni, “La truccatrice di fiducia Denise, il fotografo Giorgio, tutti i volontari che hanno aiutato e il consiglio direttivo per l’appoggio dato in questi quattro mesi”.