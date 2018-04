Ventimiglia, in sala consiliare la presentazione pubblica dei progetti del bilancio partecipativo

Ventimiglia. Sono stati 19 i progetti che sono stati presentati da associazioni e privati per il progetto del Bilancio Partecipativo per l’edizione 2018. Sottoposti a verifica di fattibilità attraverso apposite commissioni formate da tecnici e membri della Giunta comunale di Ventimiglia, ne sono stati giudicati ammissibili 9. Di questi se ne realizzeranno 5, quelli più votati: uno da 50.000 €, uno da 20.000 € e tre da 10.000 €.

Il sindaco Enrico Ioculano e l’assessore al Bilancio Franco Faraldi, per dare la possibilità a tutti i proponenti di promuovere al massimo i loro progetti, che saranno sottoposti al voto a partire da lunedì prossimo, hanno pensato di dedicare una serata alle associazioni e ai privati che potranno così spiegare la propria proposta ai concittadini e motivarli a votare la propria iniziativa.

L’appuntamento è per domani sera alle 21 in sala consiliare: l’incontro, alla presenza dell’amministrazione, è aperto a tutti i cittadini che desiderino assistere. Per chi non riuscirà a venire di persona si terrà una diretta streaming reperibile sul sito internet del Comune di Ventimiglia. Ogni proponente avrà 5 minuti per illustrare il progetto, dopodiché sindaco e assessore spiegheranno i passi successivi, date da appuntare e modalità di votazione. Dal 23 aprile al 7 maggio infatti si potranno votare i progetti ed infine il 10 maggio saranno pubblicati i risultati.

Per votare il proprio progetto preferito occorre aver compiuto 18 anni di età ed essere un cittadino ventimigliese: ognuno avrà la possibilità di votare un progetto per ogni fascia di importo, dunque potrà esprimere 3 scelte.

Il link al sito e ai prossimi appuntamenti in calendario: http://www.comune.ventimiglia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4811