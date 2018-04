Ventimiglia, immigrato del Mali ha 40 ovuli di cocaina nello stomaco: arrestato in stazione

Ventimiglia. Non è sfuggito ai controlli attenti degli agenti della polfer di Ventimiglia, il corriere della droga che stamane è stato tratto in arresto presso la stazione della città di confine. L’uomo è stato controllato durante una normale attività di sorveglianza ed è apparso subito agitato. Per questo i poliziotti lo hanno dapprima portato in caserma e poi, sospettando che avesse ingerito della droga, lo hanno accompagnato presso l’ospedale di Bordighera per una radiografia. I medici hanno così scoperto che nello stomaco aveva 40 ovuli contenti cocaina per circa 500 grammi.