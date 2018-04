Ventimiglia, i Romani stanno per tornare nell’antica Albintimilium

Ventimiglia. Il 25 aprile l’Area Archeologica in occasione dell’apertura straordinaria si animerà con personaggi provenienti dal passato: durante tutta la giornata si terranno laboratori didattici a cura della Legio VIII- Augusta Helvetia rivolti a scoprire i segreti della scrittura, dell’armamento e i venefici nell’antica Roma. Oltre ai laboratori saranno organizzate quattro visite guidate per conoscere l’antica Albintimilium (10.30, 11.30, 14.30, 15.30). Alle 15.00 una sfilata di legionari invaderà le strade vicine.

Ingresso e attività sono gratuite, adatte per famiglie e bambini. (Per prenotazioni 0184.252320 – tutti i giorni dalle 9 alle 14)

Antichi Romani a Ventimiglia

Il 25 aprile, Festa della Liberazione, l’Area Archeologica di Nervia permetterà a tutti i visitatori di ritornare nell’antica città romana di Albintimilium.

Grazie alla collaborazione con l’associazione Legio VIII Augusta – Helvetia i visitatori potranno seguire tre laboratori dedicati alla scrittura, all’armamento e alle pratiche di maledizione. Durante la giornata saranno proprio gli antichi romani a raccontare la loro vita, dagli aspetti quotidiani a quelli religiosi: nella prima postazione si potranno ripercorrere le tecniche di scrittura e comprendere quali strumenti e supporti venivano utilizzati, da TABULA e STILO a CALAMUS e PERGAMENA. L’evoluzione degli armamenti tra tarda Repubblica e Primo Impero sarà illustrata attraverso l’evoluzione dell’equipaggiamento dei militari romani; oltre alla storia e al significato delle armi, sarà possibile tenere in mano un esempio di spada, elmo e scudo romano. L’ultimo laboratorio sarà dedicato alle maledizioni – brevi testi trascritti su apposite tavolette di piombo (TABULAE DEFIXIONUM) – e ai veleni, manipolati tra rito religioso, chimica e magia.

Durante la giornata si potrà assistere anche ad una sorprendente sfilata di legionari, che accompagneranno il pubblico verso l’antica Albintimilium. La partenza è prevista alle ore 15.00 al Parco del Corsaro Nero – Lungomare Varaldo.

Quattro visite guidate saranno inoltre dedicate alla scoperta dell’Area Archeologica di Nervia e dei reperti esposti nell’Antiquarium. Il sito conserva testimonianze della storia dell’insediamento degli antichi Liguri e della popolazione Romana, della costruzione dell’antica Albintimilium (mura, terme e teatro) e della vita quotidiana attraverso oggetti d’uso e corredi funerari. Altri reperti testimoniano l’importanza della città lungo la Via Julia Augusta e le vie commerciali di terra e marittime che collegavano la città a territori dell’Impero. Visite guidate gratuite alle ore 10.30 – 11.30 – 14.30 -15.30.

La Legio VIII Augusta – Helvetia

L’Associazione Culturale LEG VIII AVG nasce dalla passione di alcuni amici per la Storia militare e civile di Roma. Studiando le fonti archeologiche, iconografiche e letterarie, l’Associazione lavora per rendere noti gli aspetti più importanti che resero così potente nel mondo l’Urbe. Per poter raccontare, con sorprendenti aneddoti spesso sconosciuti, la Repubblica e poi l’Impero come li avremmo visti 2000 anni fa.

L’Area Archeologica di Nervia

Importante città romana “di confine”, Albintimilium, sorta su un’area già frequentata dai Liguri Intemelii almeno a partire dal V secolo a.C., divenne l’ultima città di diritto italico prima delle Gallie. Raggiunse il suo apice nel corso dell’età imperiale (I-III secolo d.C.), quando furono costruiti le Terme, il Teatro e molte delle Insulae.

Attualmente nell’Area Archeologica di Nervia sono visitabili le terme e il teatro (per ora fruibile solo dall’esterno in attesa del completamento dei lavori di restauro previsti per inizio estate 2018). A questi due complessi archeologici si aggiunge lo spazio dell’Antiquarium, un’area espositiva in cui sono presentati al pubblico alcuni dei reperti più rappresentativi della città di Albintimilium.

Informazioni pratiche

L’Area Archeologica di Nervia sarà aperta gratuitamente dalle 10.00 alle 17.00

Laboratori gratuiti dalle 10.30 fino a un’ora prima della chiusura.

Visite guidate gratuite alle ore 10.30 – 11.30 – 14.30 -15.30.

Sfilata di Legionari ore 15.00 partenza Parco del Corsaro Nero – Lungomare Varaldo

Prenotazione consigliata al numero 0184.252320 (tutti i giorni dalle 9 alle 14)

