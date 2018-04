Ventimiglia, fitness all’aria aperta ai Giardini Tommaso Reggio

Ventimiglia. Partirà domenica 29 aprile la prima mattinata gratuita dedicata al Fitness all’aria aperta presso i Giardini Tommaso Reggio.

L’iniziativa, promossa dal team Pasta Fresca Morena, Sestiere Burgu e David Fiori si svolgerà dalle 10 alle 12 con un rinfresco offerto a fine attività. Il wi-fi è annesso.

Questo il programma:

Le date

L’iniziativa si svolgerà dalle 10 alle 12

Domenica 29 aprile mattina

Domenica 20 maggio mattina

Domenica 3 giugno mattina

Domenica 17 giugno mattina

Il metodo

Fitness all’aria aperta propone sedute di attività fisica utilizzando il metodo del “circuito”, ovvero alternando esercitazioni a impegno muscolare aerobico (esercizio cardiocircolatorio a bassa intensità) a esercitazioni anaerobiche (tonificazione muscolare) con intensità variabile a seconda delle esigenze e richieste del gruppo. Si svolgono principalmente esercizi a corpo libero sfruttando le superfici naturali e l’architettura urbana, talvolta si ricorre all’utilizzo di piccoli attrezzi.

Organizzazione seduta di attività fisica

15′ riscaldamento

45′-50′ circuito/esercitazioni

15′ defaticamento e stretching

A seguire rinfresco

L’iniziativa nasce sia per dare un servizio a tutti i cittadini sfruttando l’attività sportiva all’aria aperta che per far conoscere i giardini pubblici Tomaso Reggio. Prenotazioni a Celestina Malugani 3485686204.