Ventimiglia, “Fitness all’aria aperta” ai giardini Regis con Pasta Fresca Morena, Sestiere Burgu e David Fiori

Ventimiglia. Domenica 29 aprile, dalle 10 alle 12, i giardini pubblici Tomas Regis ospiteranno il primo appuntamento di “Fitness all’aria aperta“.

L’iniziativa, promossa da Pasta Fresca Morena, Sestiere Burgu e David Fiori, prevede una lezione gratuita, aperta a tutti, a cura di Celestina Malugani, dottoressa in scienze motorie sport e salute e specialista in scienze dello sport.

Nel dettaglio, “Fitness all’aria aperta” propone sedute di attività fisica utilizzando il metodo del “circuito”, ovvero alternando esercitazioni a impegno muscolare aerobico (esercizio cardiocircolatorio a bassa intensità) a esercitazioni anaerobiche (tonificazione muscolare) con intensità variabile a seconda delle esigenze e richieste del gruppo. Si svolgono principalmente esercizi a corpo libero sfruttando le superfici naturali e l’architettura urbana, talvolta si ricorre all’utilizzo di piccoli attrezzi.

Il lavoro aerobico (camminata o corsa) intervallato alle stazioni di esercizi, permette di ottenere un buon risultato a livello di dispendio energetico, andando ad intaccare le riserve lipidiche (grassi). Oltre a ciò, si aggiunge il suo comprovato effetto positivo sull’apparato cardiovascolare, sul rilascio di endorfine (effetto antistressogeno), sulla prevenzione da patologie legate all’invecchiamento, e sul metabolismo dell’osso. Un valore aggiunto a tutto ciò viene dato dal piacere di svolgere attività fisica in compagnia e all’aria aperta (la seduta di attività fisica dura circa 1h20min: 15′ riscaldamento; 45′-50′ circuito/esercitazioni; 15′ defaticamento e stretching).

Al termine dell’appuntamento, che nasce sia per dare un servizio ai i cittadini sfruttando l’attività sportiva all’aria aperta sia per far conoscere i giardini pubblici Tomas Regis, seguirà un rinfresco.

I prossimi incontri si terranno il 29 aprile, il 20 maggio, il 3 e il 17 giugno (sempre alla mattina)

Per info e prenotazioni: Celestina 348-5686204