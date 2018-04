Ventimiglia, deve scontare due anni di carcere: 34enne arrestato dai carabinieri

Ventimiglia. Ieri mattina i militari della Stazione di Ventimiglia Principale hanno proceduto all’arresto di V.R., 34enne ventimigliese, sul quale pendeva l’obbligo di espiare 2 anni e 8 giorni di pena residua di reclusione.

Il Tribunale di Savona ha infatti revocato al giovane una precedente sospensione della pena, ordinandone l’accompagnamento in carcere; V.R., che è stato accompagnato presso la casa di reclusione di Sanremo, era stato condannato per un episodio accaduto ad Albenga nel 2010, dove lo stesso aveva anche opposto resistenza ai carabinieri all’atto di un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.