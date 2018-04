Ventimiglia, debutta il nuovo sistema di lavaggio strade: scattano i divieti di sosta nella zona gialla

Ventimiglia. A partire da stanotte (da mezzanotte alle sei di mercoledì 4 aprile) debutterà un nuovo servizio di spazzamento e lavaggio strade meccanizzato: il Comune è pronto per iniziare con la prima zona interessata, quella gialla.

Il servizio di lavaggio intensivo, come già divulgato, interesserà le vie centrali della città (in seguito si estenderà anche in altri quartieri) e avverrà durante tutto l’anno, ad eccezione del mese di agosto; il centro è stato suddiviso in 5 zone, ciascuna delle quali sarà al centro dell’iniziativa una volta al mese (vedi cartina e calendario allegati).

Per non intralciare il lavoro delle macchine operatrici è necessario che le aree di sosta vengano lasciate libere dai veicoli. Ricordiamo a tal proposito che vi sono aree dove poter spostare le auto: tutti i parcheggi blu, compresi quelli molto centrali di piazza della Libertà e dell’ex Scalo Merci spesso vuoti in orari notturni, sono gratuiti dalle ore 20 alle ore 8.

Si inizia dunque con la zona gialla che toccherà le seguenti strade:

via Roma, lato sud (tratto compreso tra via Ruffini e via Chiappori)

via Chiappori (tratto compreso tra passeggiata Oberdan e via Roma)

via Vittorio Veneto (tratto compreso tra via Chiappori e via Matteotti)

via Carso (tratto compreso tra via Vittorio Veneto e via Roma)

via Matteotti

via Ruffini (tratto compreso tra via Vittorio Veneto e via Roma)

“Vogliamo la nostra città più pulita. La finalità dell’iniziativa introdotta oggi per la prima volta nel nostro Comune è quella di consentire una completa pulizia delle strade e dei marciapiedi del centro cittadino. Per ottenere questo risultato abbiamo bisogno della Tua collaborazione. Strade libere dalle auto vuol dire strade pulite” dichiara il sindaco Enrico Ioculano. “La Polizia Locale ha provveduto a istituire nelle strade interessate il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli mediante il posizionamento di apposita segnaletica verticale, su cui sarà indicato il giorno e la fascia oraria in cui vige il divieto. Inoltre abbiamo inviato ai cittadini residenti una lettera con tutti i dettagli e per completare la campagna di informazione a breve saranno anche distribuite delle cartoline con le informazioni utili sintetizzate. In ultimo, occorre sottolineare che questo progetto di lavaggio strade rientra in un macro obiettivo di pulizia e decoro cittadino: a questa ultima iniziativa stiamo infatti abbinando una serie di interventi di prevenzione e sanzione da parte dei nostri agenti di PL, spesso in borghese, per contrastare atti di inciviltà come l’abbandono di rifiuti o di deiezioni canine”.

CALENDARIO DEGLI SPAZZAMENTI E LAVAGGI PROGRAMMATI:

ZONA GIALLA: primo mercoledì del mese (a partire dal 4 aprile 2018)

ZONA ROSSA: secondo mercoledì del mese (a partire dal 9 maggio 2018)

ZONA BLU: terzo mercoledì del mese (a partire dal 16 maggio 2018)

ZONA VERDE: quarto mercoledì del mese (a partire dal 23 maggio 2018

ZONA ARANCIO: primo lunedì del mese (a partire dal 7 maggio 2018)

Ecco i dettagli delle altre zone che saranno interessate a partire dal mese di maggio:

Zona Rossa: secondo mercoledì del mese (a partire dal 9 maggio 2018)

piazza Cesare Battisti

via della Repubblica (tratto compreso tra via Cavour e Piazza Cesare Battisti)

via Carso (tratto compreso tra via Roma e via Sottoconvento)

via Hanbury

via Metella

via Agricola

Zona Blu: terzo mercoledì del mese (a partire dal 16 maggio 2018)

via Cavour (tratto compreso tra via Martiri della Libertà e Largo Torino)

via Aprosio (tratto compreso tra Largo Torino e via della Repubblica)

via Bligny

Zona Verde: quarto mercoledì del mese (a partire dal 23 maggio 2018)

via Chiappori (tratto compreso tra via Cavour e via Roma)

via Roma lato nord (tratto compreso tra via Chiappori e via Ruffini)

via Carso (tratto compreso tra via Roma e via Sottoconvento)

via Sottoconvento (tratto compreso tra via Mazzini e via Chiappori)

via Mazzini (tratto compreso tra via Chiappori e via Cavour)

via Cavour (tratto compreso tra via Chiappori e via Ruffini)

via Ruffini (tratto compreso tra via Roma e via Cavour)

Zona Arancione: primo lunedì del mese (a partire dal 7 maggio 2018)

via Mameli

via Cavour (tratto compreso tra via Ruffini e via Martiri della Libertà)

via della Repubblica (tratto compreso tra via Vittorio Veneto e via Cavour)

via Roma (tratto compreso tra via Ruffini e via Bligny)

via Martiri della Libertà (tratto compreso tra via Girolamo Rossi e via Roma)