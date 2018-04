Ventimiglia, come donare il tuo 5 x mille alla Croce Verde Intemelia

Ventimiglia. Anche quest’anno chiediamo di fare un gesto di grande valore: donare il 5 x mille della dichiarazione dei redditi alla Croce Verde Intemelia – Ventimiglia. E’ un gesto che non costa nulla se non quello di scrivere il nostro Codice Fiscale 00101570083 ed apporre la vostra firma nello spazio dedicato alle organizzazioni di volontariato presente nella dichiarazione dei redditi CU, 730 o Unico.

Contiamo sul vostro aiuto per realizzare nuovi progetti che ci consentiranno ancora di migliorare il nostro lavoro e di operare con più efficienza ed efficacia sul territorio a favore delle persone che devono essere aiutate. Il contributo che ci avete donato negli anni passati ci ha consentito di acquistare e rinnovare importanti presidi medicali. Con i contributi che ancora ci vorrete donare contiamo invece di attrezzare le nostre ambulanze per renderle più adatte al soccorso di pazienti in età pediatrica.