Ventimiglia, candidature presentabili fino al 30 aprile per il San Segundin d’Argentu

Ventimiglia. Sino a lunedì 30 aprile sarà possibile inviare le proprie proposte di candidatura per il San Segundin d’Argentu, massima onorificenza della città di Ventimiglia. Si tratta di un pubblico riconoscimento che ogni anno l’amministrazione comunale concede a una persona che con la sua attività si sia particolarmente distinta per divulgare la cultura, le tradizioni e la storia della nostra città, con particolari meriti artistici, culturali o sportivi e che abbia agito nel sociale prodigandosi in opere di volontariato, in attività benefiche verso il prossimo, compiuto particolari gesta di valore o che con la sua attività abbia dato lustro a Ventimiglia.

Le proposte vanno presentate in forma ufficiale all’ufficio archivio e protocollo del Comune e possono essere avanzate da singoli cittadini, gruppi, associazioni o enti. Non saranno ammesse auto candidature. La segnalazione deve essere accompagnata da: 1) una esaustiva presentazione della persona segnalata; 2) una relazione documentata che costituisce il motivo dell’assegnazione dell’onorificenza.

Una commissione comunale valuta le proposte, sulle quali può chiedere integrazioni e documentazione ed ha anche facoltà, a suo insindacabile giudizio, di proporre proprie candidature relative a soggetti che siano ritenuti meritevoli di tale riconoscimento. La commissione trasmette entro il 30 maggio di ogni anno al Sindaco Enrico Ioculano la proposta di candidatura, consistente in una rosa di nominativi (almeno due), adeguatamente motivata, cui attribuire l’onorificenza.

Sulle candidature il Sindaco esprime il nulla osta necessario ai fini della successiva sottoposizione alla commissione. La commissione delibera quindi la concessione dell’onorificenza scegliendo nell’ambito delle suddette candidature. Il “San Segundin d’Argentu – Premio Città di Ventimiglia” è consegnato dal Sindaco nel corso di una cerimonia ufficiale presso il centro culturale di San Francesco in concomitanza dell’annuale Festa Patronale che si svolge il 26 agosto.