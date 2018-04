Ventimiglia, campo di basket a Nervia? “No, grazie”

Ventimiglia. Fa già discutere uno dei progetti presentati per partecipare al “Bilancio partecipativo” del Comune di Ventimiglia: si tratta di quello relativo alla realizzazione di un campo da basket a Nervia. Ad essere contestata da alcuni residenti non è l’idea in sé ma la location scelta che porterebbe alla cementificazione dell’ultimo prato verde rimasto a Ventimiglia.

“L’idea è di per sé lodevole”, dicono alcuni abitanti, “Ma non in quel luogo. Quell’area dovrebbe restare verde, per legge e deriva dagli scomputi degli oneri di urbanizzazione per rispettare il rapporto tra costruito e verde. I palazzi adiacenti sono stati costruiti in cambio della realizzazione di quel verde, non é possibile realizzare un campo in cemento”.