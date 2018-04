Ventimiglia, arriva la bicicletta “Simuvebike”: la presentazione domenica 8 aprile

Ventimiglia. Fervono i preparativi dell’ Amministrazione Comunale per la presentazione delle 4 biciclette con pedalata assistita “Simuvebike”, un nuovo servizio pubblico per viaggi urbani di breve durata gestito da Coop Omnia.

• “Simuvebike” utilizza un design moderno, unico e brevettato per le sue biciclette.

• Domenica 8 aprile in collaborazione con il Comitato Centro Storico , Ass. Lasciadire , Circolo della Castagnola , Freeway Urban Fashion e Cicli Action si svolgerà una kermesse in bicicletta lungo un circuito cittadino prestabilito ,con offerta di alcuni prodotti tipici locali durante le tappe, con arrivo al Punto informazioni Turistice di Lungo Roia G. Rossi, dove verranno inaugurate le “Simuvebike” .

• Gli amanti bikers e anche chi volesse divertirsi con una passeggiata in bicicletta con degustazioni e un pizzico di goliardia sono invitati a partecipare a questa simpatica iniziativa che vuole promuovere l’uso della bicicletta, anche elettrica, in città.

Programma evento Eco Simuvebike domenica 8 aprile

Ritrovo dalle ore 10 presso il Monumento del Marinaio alla Marina San Giuseppe di Ventimiglia .

Partenza ore 10,30 con il seguente percorso : Via Trossarelli , Ponte sul Roia , Lungo Roja Gerolamo Rossi , passeggiata Trento Trieste , Lungomare Varaldo per giungere al dehor del Ristorante Daniele dove verra’ offerta la degustazione di Olio del Frantoio Gaziello , dopodiché verso 11,30 la pedalata proseguirà per il Lungomare Varaldo, passeggiata Trento Trieste e Lungo Roia Gerolamo Rossi per arrivare alll’ Ufficio Informazione Turistica di Ventimiglia per assistere alla presentazione delle Eco “Simuvebike” e, poi, degustare la deliziosa Pisciadela Ventemigliusa , le Castagnole tipico dolce al cioccolato e…Russese de chelu bon! .

Per l’occasione sarà consegnato un premio ricordo alla coppia di biker piu’ bella , alla Family biker e al biker piu’ goliardic