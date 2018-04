Ventimiglia. Sono aperte le iscrizioni al corso di teoria e tecnica per coristi con la classe di musica antica di Dario Amoroso.

Nasce nell’estate del 2013 dall’idea del giovane maestro, organista, direttore di coro e laureando in canto lirico al conservatorio G.F. Ghedini di Cuneo, mettendo insieme un gruppo di amici cantori dei cori da lui seguiti, spinto dalla voglia di trasmettere quel messaggio che oramai la musica antica, ma in generale la musica classica, non trasmette più da anni.

Il gruppo debutta nel corteo storico di Taggia del 2017 e ha tenuto concerti a Ventimiglia e Camporosso con un repertorio che spazia dal 1400 al 1800. Può essere quindi un’occasione per riuscire ad avere nozioni teorico musicali e tecnica vocale. Il giorno di prova è fissato il giovedì dalle 20.45 alle 23 presso la Biglioteca Aprosiana di via Cavour 61 di Ventimiglia.

Per maggiori informazioni scrivere all indirizzo mail cmadarioamoroso.ventimiglia@gmail.com oppure al numero 340 9849986.