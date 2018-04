Ventimiglia, accusa un malore mentre aiuta un’anziana a pranzare: badante stroncata da un infarto a Torri

Ventimiglia. Una badante peruviana di 66 anni è morta intorno a mezzogiorno mentre stava servendo il pasto all’anziana che assisteva in frazione Torri. A seguito di un malore, la donna si è accasciata e non ha più ripreso conoscenza.

Si sono infatti rivelati inutili i tentativi di rianimare la 66enne effettuati dai volontari della Croce Verde Intemelia che a lungo hanno effettuato il massaggio cardiorespiratorio e utilizzato il defibrillatore. Nella frazione dell’entroterra ventimigliese è giunto anche il personale sanitario del 118, con medico e infermiere. Stando a quanto dichiarato da alcuni residenti, la donna aveva deciso di ritornare in Perù e ricongiungersi così a marito e figli. Voleva lavorare un altro anno e poi tornare a casa. Non è riuscita a realizzare il suo sogno: è morta per un arresto cardiaco.