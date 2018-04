“Venerdì a cena” a La Reserve di Bordighera con “Tonno v/s polpo”

Bordighera. “Venerdì a cena” nella suggestiva cornice del ristorante La Reserve. Il 20 aprile il rinomato locale della città della palme propone ai suoi ospiti un nuovo, delizioso appuntamento con le sue imperdibili serate a tema.

Questa volta la cena sarà dedicata a un’accesa sfida fra due signori del mare, il tonno e il polpo.

Clicca sull’immagine di seguito per scoprire il menu suggerito dallo chef:

Il prezzo? 35 euro a persona, vini di accompagnamento inclusi.

Per info e prenotazioni si può consultare la pagina Facebook del ristorante (in via Arziglia 20, Bordighera) oppure chiamare lo 0184 261322.