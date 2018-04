Vallecrosia. Sono numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per i danni causati dal forte vento che dalla scorsa notte soffia sul ponente ligure. Città particolarmente colpita sembra essere Vallecrosia, dove poco prima delle 14 la tettoia della ditta di materiali edili Tasselli, in via Roma, è stata sradicata dal vento, che ha letteralmente scoperchiato il locale. Dopo qualche metro di volo, la tettoia è piombata sulla strada, dove fortunatamente non transitava nessuno: il bilancio, altrimenti, sarebbe ora molto più grave.

[Per le foto e il video si ringraziano i lettori Massimo e Giulia]