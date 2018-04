Vallecrosia, studenti della De Amicis a lezione dalla Croce Azzurra

Bordighera. Una delegazione delle classi quinte dell’Istituto comprensivo primario “Edmondo De Amicis” di Via Pelloux a Bordighera, oggi pomeriggio se è recata in visita presso la sede della Croce Azzurra di Vallecrosia per conoscere la realtà del soccorso e del volontariato.

I bambini, accompagnati dalle loro mamme sono stati accolti dal direttore del sodalizio Matteo Amato, da un responsabile della formazione Gianpiero Bomboi e da alcuni volontari che, in un clima ludico, gli hanno mostrato le ambulanze e spiegato come si svolgono gli interventi di soccorso.

Al termine della visita i bambini hanno consegnato al direttore, a nome delle intere classi, una busta contente un’offerta da devolvere all’associazione per sponsorizzare il progetto di acquisto ed allestimento della nuova automedica.