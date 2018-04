Vallecrosia. La scuola Sant’Anna, che ospita attualmente 250 tra bambini e ragazzi, tra scuole materne, elementari e medie, potrebbe chiudere a breve, come annunciato nei giorni scorsi, per questo motivo oggi i docenti della struttura hanno organizzato una raccolta firme sul lungomare, zona Rattaconigli, per impedire che ciò accada.

La scuola, che è stata aperta nel 1948, è un luogo simbolo della città dove sono cresciute generazioni di studenti e per questo motivo le insegnanti hanno raccolto più firme possibili da allegare alla lettera che invieranno alla casa madre delle Suore della Carità, proprietaria della scuola, che giustifica la chiusura a causa della carenza di vocazioni e meno personale a basso costo.