Vallecrosia, Perri a Biasi: “Si occupi dei problemi della città invece di gettare fango a sproposito”

Vallecrosia. Pronta la risposta di Fabio Perri a chiarimento delle parole pronunciate dal candidato sindaco Biasi.

“Ho visto l’ultimo video autoprodotto dal candidato Biasi e ancora una volta non ha perso il vizio di parlare degli altri. In quest’occasione in merito ad una vicenda amministrativa-giudiziaria che lo ha interessato e che poi si è conclusa per lui positivamente. Ma questa vicenda, è bene sottolinearlo ancora una volta, ha interessato lui e non altri, tanto meno il sottoscritto ancora una volta citato a sproposito.

Biasi si occupi ora dei problemi di Vallecrosia di cui si è dimenticato per ben 5 anni senza lanciare fandonie o gettare fango a sproposito” - commenta il candidato sindaco Fabio Perri.