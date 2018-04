Vallecrosia, ora è ufficiale: Silvano Croese candidato sindaco

Vallecrosia. Silvano Croese ha sciolto le riserve. Questa mattina, al bar Jadò di Vallecrosia, l’ex sindaco della “Città delle famiglia”, ha dichiarato ai giornalisti che correrà per tornare, di nuovo, ad occupare la carica di primo cittadino a Vallecrosia.

“Dopo sette anni di sostanziale riposo dalla vita amministrativa ti dimentichi la fatica e il tempo che ci hai dedicato”, ha esordito Croese, spiegando i motivi che lo hanno spinto a candidarsi, “Poi quando inizi c’è una passione per questo tipo di impegno civile. In più ad essere determinante è stato l’entusiasmo, il coinvolgimento di alcuni cittadini che avevano delle idee progettuali che si integravano con la mia precedente esperienza amministrativa e quindi con tutto quello che avevamo elaborato in allora, sviluppandolo con delle idee originali, come ad esempio creare all’interno della città percorsi pedonali protetti, risolvere annose vicende come il rischio di esondazione della città e poi la voglia e il desiderio di vedere realizzato un sogno: trasformare l’area dell’ex mercato in una piazza e trasferirvi il municipio”. “E’ un sogno che porto avanti da 40 anni”, ha aggiunto Croese, “Il progetto già c’è, lo avevamo preparato all’epoca della giunta Biancheri:bisognerebbe solo riuscire a realizzarlo”.

Assessore nella giunta Biancheri, il dottor Silvano Croese, medico con studio a Vallecrosia, era stato sindaco dal 2006 al 2011 e poi capogruppo, dal 2011 al 2013, di “Vallecrosia viva”.

Croese ha spiegato il simbolo scelto per la sua lista, appoggiata dal Partito Democratico, ma dal cuore civico: “Vallecrosia. Croese sindaco”. Il torrione di Vallecrosia che rappresenta la storia della città, “storia dalla quale si deve partire per guardare al futuro”. Poi un’onda, aggiunge il candidato sindaco, “che non vuole significare solamente la vocazione turistico marinara di Vallecrosia ma anche l’inizio di un viaggio che vorrebbe portare ad una nuova città”. Lo scopo è ovviamente quello di “occuparsi eslusivamente di Vallecrosia”, ha spiegato.