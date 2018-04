Vallecrosia, la presentazione dei progetti di riqualificazione delle aree ex Fassi ed ex Tonet

Vallecrosia. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale lunedì 7 maggio, alle 18,30, presso la Sala Polivalente G. Natta (Via C. Colombo – solettone sud) presenteranno, a mezzo dei tecnici comunali preposti e con l’ausilio di quelli dei soggetti attuatori, i progetti di riqualificazione di due ampie aree situate nei terreni a molte delle scuole di Via San Rocco (ex vaseria Tonet) e a sud dei giardini pubblici di Via San Rocco (ex Fassi).

Entrambi i progetti sono già stati autorizzati dagli organi comunali e regionali competenti e i lavori verranno avviati nei prossimi mesi.

Una presentazione ufficiale dei progetti che, pur avevano avuto un pubblico passaggio amministrativo in Consiglio Comunale, era stata richiesta durante una riunione pubblica del Comitato Genitori Scuole pubbliche di Via San Rocco che si era tenuta lo scorso 14 marzo u.s. In quella riunione pubblica il sindaco Ferdinando Giordano aveva comunque promesso che avrebbe fatto organizzare l’evento. La cittadinanza è pertanto invitata a partecipare all’incontro.