Vallecrosia. La Croce Azzurra Vallecrosia lancia la campagna di sensibilizzazione per il 5×1000 scrivendo una lettera aperta indirizzata a tutti i cittadini:

“Anche quest’anno è tempo di dichiarazione dei redditi e come gli anni passati avrete la possibilità di destinare il 5 per mille dell’imposta IRPEF a un’associazione di volontariato. Questa scelta non ha alcun costo per il contribuente e vi dà invece l’opportunità concreta di sostenere una Onlus per promuovere progetti di utilità sociale.

In tutta libertà ci sentiamo di proporvi di mettere la vostra firma per la Croce Azzurra Vallecrosia, associazione no profit che fa capo alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, la più antica e una delle maggiori realtà del volontariato italiano, da sempre immersa nella comunità, per soccorrere chi si trova nel bisogno e nella sofferenza, con ogni forma di aiuto possibile, sia materiale che morale.

Negli ultimi anni, grazie alla scelta di molti cittadini, abbiamo potuto realizzare diversi progetti per la comunità, tra cui l’acquisto di autoveicoli adibiti al soccorso, attrezzatura sanitaria e l’organizzazione di eventi di promozione sociale, formazione e prevenzione.

Se anche quest’anno ci sosterrete con la vostra firma, potremo rendere la nostra attività ancora più efficace. Riteniamo infatti che il tema salute e dell’assistenza socio-sanitaria sia di primaria importanza per tutti ed è attraverso la nostra associazione che è possibile creare appositi progetti di pubblico interesse e formare nuovi operatori costruendo quel capitale umano e sociale fondamentale per il nostro territorio. Per donare il vostro 5×1000 alla Croce Azzurra Vallecrosia sarà sufficiente inserire nell’apposito spazio il nostro codice fiscale: 90062440087. Contiamo sulla vostra firma! Grazie, il tuo piccolo gesto per noi è un grande sostegno”.