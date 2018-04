Vallecrosia. L’incontro di ieri con 54 bambini della scuola d’infanzia Andrea Doria di Vallecrosia presso la fattoria didattica di Seborga Monaci Templari, è stato un giorno di esperienze, divertimento e contatto con la natura; l’ambiente ideale per consentire al bambino di stabilire un contatto “vero” con il mondo agricolo.

Trascorrere una giornata in campagna, sdraiarsi sull’erba, visitare una stalla e giocare con gli agnelli brigaschi, razza protetta dalla fondazione per la biodiversità Slow Food, con le pecore suffolk, raccogliere le mimose ancora in fiore per preparare la marmellata di arance e mimosa trasformando l’idea del coltivatore in imprenditore agriclo, in quanto gran parte del materiale residuo di campagna può essere riutilizzato. Conoscere le oche, le galline, avere il contatto con i pulcini e i conigli, sono esperienze sconosciute alla maggior parte dei giovani d’oggi, capaci di suscitare forti emozioni e, al tempo stesso, di sviluppare quella conoscenza ecologica necessaria per un maggior rispetto per l’ambiente e per le risorse del territorio.

E’ proprio l’agricoltore, che vive giornalmente la realtà contadina, la figura più idonea a trasmettere l’amore per la terra e allo stesso tempo stimolare la curiosità dei bambini. Un ringraziamento da parte di Emanuela Rebaudengo e Flavio Gorni viene dato alle ammirevoli maestre della scuola Andrea Doria di Vallecrosia, che hanno trasmesso ai bambini questa particolare esperienza insieme agli agricoltori, offrendo a loro un’esperienza che porteranno con se per lungo tempo attraverso la conoscenza e il rispetto per la natura.