Vallecrosia, è ufficiale: chiuderà a giugno la scuola Sant’Anna

Vallecrosia. E’ arrivata stamane direttamente dalla direzione romana dell’ordine religioso delle suore della carità di santa Giovanna Antida Thouret la comunicazione della chiusura della scuola Sant’Anna che dal mese di giugno chiuderà definitivamente i battenti a 250 studenti e oltre venti dipendenti. La scelta, secondo l’ordine religioso, sarebbe dovuta a problemi legati alla sicurezza dell’edificio.

“La decisione così brusca e repentina dà adito a dietrologie”, ha dichiarato il sindaco Ferdinando Giordano, pronto a recarsi a Roma con il suo vice Emidio Paolino per chiedere spiegazioni: “Vogliamo verificare quali siano i problemi di sicurezza dello stabile”, ha aggiunto, “Per questo andremo nella sede centrale dell’ordine”.

La scuola, aperta nel 1948 come collegio, ha cresciuto e istruito diverse generazioni di residenti e non solo. “Le scelte intraprese non ci competono”, ha spiegato Giordano, “Però a questo punto vogliamo la verità visto che la decisione è stata calata dall’alto in un momento infelice, ad iscrizioni già chiuse, con 250 famiglie che ora dovranno cercare di rimediare”.

A preoccupare l’amministrazione è anche il problema occupazionale: “Oltre venti lavoratori rimarranno a casa e questo comporta un problema sociale molto grave”.

Domani mattina, a partire dalle 8,30, insegnanti e genitori si riuniranno davanti all’edificio per un sit-in silenzioso. Mentre il 2 maggio avrà luogo una vera e propria manifestazione contro la chiusura della scuola.