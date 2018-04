Vallecrosia, Carlo Gallinella presenta “Consulenza d’amore” nella sala polivalente “Giacomo Natta”

Vallecrosia. Nella sala polivalente “Giacomo Natta” ( solettone sud) è in programma per il pomeriggio (alle 17,30) di venerdì 20 aprile la divertente presentazione del libro di Carlo Gallinella intitolato “Consulenza d’amore” ( manuale per cornuti perplessi).

L’introduzione sarà di Roberto Capaccio mentre l’accompagnamento musicale sarà a cura di Valentina Gallinella e Angelo Bigazzi. Ingresso libero.

(e.r.)