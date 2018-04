Vallecrosia. Fiamme alte e colonna di fumo denso e nero hanno invaso Vallecrosia dopo che un incendio ha devastato il deposito di un artigiano edile in regione “Gurabba”, antistante il cimitero comunale di via Roma.

Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno completamente bruciato l’edificio al cui interno erano probabilmente presenti bombole di vernice o altri prodotti combustibili che hanno dato origine a scoppi ed esplosioni.

Sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco, tra cui i pompieri di Ventimiglia che erano da poco intervenuti in via Roma per lo scoperchiamento di un tetto, sempre causato dal forte vento.

di 22 Galleria fotografica Spaventoso incendio a Vallecrosia: brucia deposito









La colonna di fumo nero che si è levata verso l’A10 non ha reso necessaria l’interruzione della viabilità autostradale, anche se la centrale operativa dell’Autofiori ha avvistato gli automobilisti attraverso segnaletica sui pannelli luminosi.

Sul luogo in cui si sono sviluppate le fiamme, oltre ai vigili del fuoco, erano presenti anche il sindaco Ferdinando Giordano e la polizia municipale.