Vallecrosia, aperte le iscrizioni per il corso gratuito di primo soccorso

Vallecrosia. La Croce Azzurra con il patrocinio del comune di Castelvittorio e la collaborazione del Bar/Ristorante Busciun, organizza per il giorno 09 Maggio 2018 alle ore 15.00 un corso di primo soccorso aperto alla popolazione, al fine di trasmettere ai partecipanti quelle manovre di primo intervento da mettere in pratica in caso di emergenza ed attesa dei soccorsi; in particolare nelle località dell’entroterra difficili d raggiungere in tempi brevi.

Il corso, gratuito, è aperto a tutti. Chi avrà piacere di fare un’offerta all’associazione, le somme saranno interamente devolute per l’allestimento di una nuova Automedica.

Le iscrizioni saranno aperte presso il Bar/Ristorante Busciun a partire dalle ore 14.30. Al termine del corso sarà rilasciato attestato di partecipazione.