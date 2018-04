Vallecrosia. A causa delle forti raffiche di vento che hanno colpito il ponente ligure, gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Rocco, nei pressi della vecchia chiesa, per un albero pericolante. Gli agenti hanno fettuccia l’area dopo aver fatto spostare le auto parcheggiate sotto il grosso pino.

L’area di via San Rocco “fettucciata” dalla polizia municipale



A Bordighera, invece, un albero si è abbattuto su una palazzina in corso Europa, angolo via Lamboglia. Non si sono registrati danni ingenti né feriti: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Foto Gian Luigi Centorame