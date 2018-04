unaiutopersara: raccolta fondi su Facebook per aiutare una ragazza di Arma di Taggia

Arma di Taggia. #unaiutopersara: si chiama così la campagna di raccolta fondi, lanciata oggi su Facebook, per aiutare Sara Lucà “una ragazza di Arma di Taggia di 29 anni che è stata colpita da un aneurisma cerebrale il 28 aprile 2017″, si legge sulla pagina.

La giovane dall’agosto dello scorso anno è stata trasferita “in una clinica del risveglio a Zirl, in Austria, dove con le giuste cure e le piú avanzate tecniche riabilitative ha la possibilità di continuare a fare progressi. Cure efficaci, ma molto costose e difficili da sostenere, per questo ci siamo proposti di aiutare la sua famiglia organizzando alcune iniziative per raccogliere fondi”.

“La vita ci mette di fronte ad ostacoli che sembrano insormontabili, ma siamo convinti che con l’aiuto di tutti si possa fare la differenza!”, scrive il creatore della raccolta fondi, “Il nostro desiderio è che Sara possa continuare a ricevere le cure migliori. Chiediamo il vostro aiuto per far sì che possa continuare a lottare, perché lei non ha mai smesso di farlo e noi…Senza sosta Lottiamo con te!”.

Il link per contribuire alla raccolta fondi: https://www.facebook.com/donate/227994734612829/228068867938749/