“Una tonnellata di riso per sfamare i migranti a Ventimiglia”: Roya Citoyenne lancia l’appello

Una tonnellata di riso, la sfida sembra enorme. Eppure questa è quantità necessaria, per i volontari dell’associazione solidale “Roya Citoyenne” per preparare due mesi di pasti da distribuire ai migranti presenti a Ventimiglia. E questa sfida, i solidali la lanciano ai navigatori della rete.

Cinque sere a settimana, una squadra di cuochi volontari prepara tra i 200 e i 250 pasti. “Dalla creazione di Roya Citoyenne, un anno e mezzo fa, sono stati distribuiti 150.000 pasti”, dice Pak, “Questi sono piatti completi preparati con una base di riso, verdure fresche, fagioli, ceci, piselli, carote. Donare una tonnellata di riso consentirebbe ai cuochi di non fare rifornimento nei negozi e mantenere le donazioni in denaro per l’acquisto di prodotti freschi”.