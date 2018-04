Bordighera. Un party in grande stile ieri sera ha inaugurato l‘estate 2018 targata Giunchetto. In centinaia, fra manager, liberi professionisti, politici, giornalisti e anche una coppia di personaggi del mondo del calcio e dello spettacolo, hanno preso parte all’evento lancio della nuova stagione del lido-ristorante fra la “città degli aranci” e quella delle “palme”.

Per l’occasione, dj set e aperitivo a bordo piscina degustando in anteprima i finger food giapponesi e mediterranei degli chef Ronnie Kakizaki e Godina. E sarà proprio l’alta enogastronomia la regina del calendario delle manifestazioni estive del Giunchetto, presentato nel corso della serata dal neo-direttore Antonello Lacala, master sommelier internazionale, già manager di diverse attività a Monaco.

di 12 Galleria fotografica Un party in grande stile ha inaugurato l'estate 2018 targata Giunchetto









Tanti appuntamenti curati dalla Green Apple Records che alzeranno ufficialmente il sipario nel mese di giugno per quattro mesi di serate esclusive – dal giovedì al sabato – all’insegna delle più ricercate performance musicali, artistiche e culinarie. Tra gli altri, ricordiamo i quattro “Special party #freesmiles “ che a luglio e ad agosto trasformeranno il locale in una discoteca a cielo aperto ricca di charme.

E in attesa che la stagione mondana del Giunchetto prenda ufficialmente il via, lo staff è già al lavoro per un secondo taglio del nastro, quindi i mercoledì “poesia” con aperitivi a bordo piscina, servizio sushi, narghilè e dj set dalle 20 alle 02 .