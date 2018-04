Imperia. Un lunedì di Pasquetta tinto di blu. Anche la Riviera ha aderito alla Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo illuminando i suoi monumenti del colore simbolo di questa particolare forma di disabilità.

Istituita nel 2007 dall’assemblea generale dell’Organizzazione della Nazioni Unite, la Giornata porta in tutto il mondo eventi e iniziative volte a sensibilizzare la popolazione sul tema dell’autismo: un disturbo pervasivo dello sviluppo che colpisce decine di milioni di persone, soprattutto in età infantile.

In Liguria è stata la stessa Regione in concerto a Angsa Liguria onlus a proporre alle Amministrazioni locali di accogliere la ricorrenza, colorando palazzi e fontane di blu: “tinta enigmatica, che risveglia il desiderio di conoscenza e di sicurezza”, come spiegò a suo tempo l’Onu.

Nell’Imperiese, diversi i Comuni che hanno accolto l’invito. Solo per citarne alcuni, il capoluogo, dove sulla facciata del Palazzo ex Cremlino è stato affisso uno stendardo a tema; Taggia, che ha scelto di “accendere” Villa Boselli, il Castello, la Torre di via Ottimo Anfossi e l’acqua dello zampillo di via Boselli. Di blu anche le fontane di Sanremo.

Ma non solo 2 aprile. In molte città le iniziative si protrarranno per tutta la settimana. Ad esempio, sempre nel borgo tabiese, giovedì 5 aprile, alle 16, giovani studenti impegnati nel progetto Eco Schools si raduneranno davanti all’ingresso del Comune liberando nel cielo tanti palloncini. Le scuole saranno coinvolte anche nella città dei fiori, in particolare nei giorni 4,5 e 6 aprile l’Asquasciati dell’Istituto Comprensivo Sanremo-Ponente si accenderà di blu.