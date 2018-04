Dolceacqua. Un concorso a premi, indetto dai Comuni di Bordighera e Dolceacqua, e riservato agli studenti dei licei artistici e degli istituti d’arte italiani e delle omologhe istituzioni scolastiche straniere per realizzare il logo che caratterizzerà tutte le attività culturali a tema Monet, per l’importante iniziativa a carattere nazionale che riporterà due tra le opere più significative dell’impressionista francese nei luoghi dove vennero realizzate: Bordighera e Dolceacqua.

Le tele raffiguranti la Valle del Sasso (Vallée de Sasso. Effet de soleil, 1884, huile sur toile 65×81 cm.) e il Castello di Dolceacqua (Le Château de Dolceacqua, 1884. huile sur toile 92×73 cm.), di proprietà del “Museo Marmottan Monet” di Parigi, nel 2019 torneranno nei due Comuni, così come richiesto dai sindaco Fulvio Gazzola (Dolceacqua) e Giacomo Pallanca (Bordighera) e verranno esposti in prestigiosi luoghi culturali quali Villa Regina Margherita a Bordighera e il Castello dei Doria a Dolceacqua in un periodo compreso tra giugno e agosto.

Il bando, al quale potranno partecipare studenti delle scuole superiori e anche laureati in accademie d’arte, è volto alla creazione di un brand che evidenzi il forte legame del pittore Claude Monet con Bordighera ed il suo entroterra e con Dolceacqua. Il progetto dovrà inoltre evidenziare la conservazione di molti dei luoghi dipinti da Monet nelle stesse condizioni di oltre 130 anni fa, rappresentare il territorio come luogo ideale per soggiorni improntati alla fruizione del binomio costa-entroterra ed alla scoperta delle eccellenze eno-gastronomiche e rafforzare le attività di marketing territoriale rivolte alla conoscenza del progetto “Il ritorno di Claude Monet a Bordighera e Dolceacqua” ed a sostenere a livello nazionale ed internazionale l’offerta culturale e turistica del territorio.

Al vincitore, scelto dai sindaci di Bordighera e Dolceacqua con tre esperti, verrà corrisposto un premio in denaro di € 1.250,00 lordi.

I dettagli del bando:

Art. 1 Promotore

Il presente concorso è indetto dai Comuni di Bordighera e di Dolceacqua.

Art. 2 Oggetto e finalità del concorso

Il presente avviso ha per oggetto la selezione di un marchio/logotipo evocativo e rappresentativo che sintetizzi l’evento/progetto legato al ritorno dei quadri di Claude Monet nei luoghi in cui furono dipinti nel 1884. Il marchio deve garantire la più vasta gamma di applicazioni possibili in termini di diffusione dell’immagine dei luoghi e quindi mantenere la sua identità e riconoscibilità su vari materiali e formati (sito istituzionale; carta intestata, buste, cartoncini-invito; manifesti, locandine, dépliants, vetrofanie e materiale promozionale in genere; merchandising).

Il lavoro dovrà perseguire le seguenti finalità:

– richiamare il forte legame del pittore Claude MONET con Bordighera ed il suo entroterra e con Dolceacqua, documentato dalla realizzazione, durante una permanenza di soli tre mesi nell’anno 1884, di quasi una cinquantina di opere. Sono di quel periodo felici espressioni utilizzate nel copioso carteggio epistolare intercorso fra il pittore medesimo, la propria moglie e il proprio mercante d’arte fra le quali “qui tutto è bellezza e il tempo è superbo…. tutto è mirabile e ogni giorno la campagna è più bella, ed io sono stregato dal paese”;

– evidenziare la conservazione di molti dei luoghi dipinti da Monet nelle stesse condizioni di oltre 130 anni fa;

– rappresentare il territorio come luogo ideale per soggiorni improntati alla fruizione del binomio costa-entroterra ed alla scoperta delle eccellenze eno-gastronomiche;

– rafforzare le attività di marketing territoriale rivolte alla conoscenza del progetto “Il ritorno di Claude Monet a Bordighera e Dolceacqua” ed a sostenere a livello nazionale ed internazionale l’offerta culturale e turistica del territorio;

Art. 3 Partecipazione al concorso

Sono ammessi a partecipare al concorso. a) laureati e diplomati presso istituzioni scolastiche legalmente riconosciute e scuole di formazione post-diploma o di livello universitario ad indirizzo grafica pubblicitaria, design e arti, belle arti, liceo artistico, sia in

Italia che all’estero; b) studenti regolarmente iscritti al liceo artistico o alle Università pubbliche o private nelle seguenti discipline: Architettura, Design e Arti, Grafica pubblicitaria, sia in Italia che all’estero. La partecipazione è ammessa sia in forma individuale che in forma associata, in ogni caso tutti devono essere in possesso dei sopra indicati requisiti. In caso di partecipazione in forma associata, dovrà essere nominato un capogruppo mandatario che rappresenterà il gruppo. In tale ipotesi, i concorrenti devono produrre una dichiarazione regolarmente sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti in forma associata e datata, dalla quale risulti il soggetto che ha la rappresentanza del gruppo ai fini del presente concorso. Non è ammessa la partecipazione in forma individuale ed in forma associata dello stesso concorrente. Ogni partecipante può presentare una sola proposta progettuale.

Art. 4 Caratteristiche del marchio

Il marchio dovrà esprimere la visione indicata al precedente art.2, dovrà essere originale ed inedito, creato esclusivamente per il concorso, esteticamente efficace, facilmente distinguibile ed adattabile a diverse dimensioni, mantenendo sempre la sua efficacia su diverse superfici e usi, sia nella riproduzione a colori che in bianco e nero. La proposta non dovrà infrangere o violare i diritti dei terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale e potrà essere utilizzato congiuntamente agli stemmi ufficiali dei Comuni di Bordighera e di Dolceacqua

Art.5 Elaborati richiesti

Ogni partecipante dovrà inviare una sola proposta progettuale su foglio di carta bianca in formato A3, disposto in orizzontale, che conterrà centrato nella pagina il marchio/logotipo stampato a colori ed in basso, la versione ridotta in bianco e nero. Il vincitore avrà l’obbligo di fornire il progetto anche in forma vettoriale ad alta definizione. Il marchio/ logotipo deve essere suscettibile di riduzione o di ingrandimento, senza con ciò perdere di qualità grafica e forza comunicativa. Il progetto deve essere accompagnato da una relazione descrittiva dell’idea progettata (max 600 battute, spazi inclusi) con le motivazioni che hanno portato alla creazione di quel particolare prodotto.

Art. 6 Termini e Modalità di presentazione della domanda

La documentazione per la partecipazione al concorso, a pena di esclusione, è composta da:

– domanda di partecipazione al concorso redatta sul fac-simile, allegato al presente bando

sotto la lettera “B”, compilato in tutte le sue parti e debitamente sottoscritta;

– fotocopia del documento di identità in corso di validità del concorrente (di tutti i concorrenti in caso di partecipazione in forma associata);

– dichiarazione di cessione in favore dei Comuni di Bordighera e Dolceacqua dei diritti di proprietà e di utilizzazione del marchio/logotipo e sui materiali presentati debitamente sottoscritta da ogni partecipante al concorso, singolo o in forma associata, redatta sul fac-simile allegato sotto la lettera “C”.

Le proposte, a pena di esclusione, devono essere presentate in un unico plico chiuso, sigillato e non trasparente, sul quale deve essere riportata l’indicazione del mittente, con la dicitura “Concorso a premi per l’individuazione del marchio per il progetto “Il ritorno di Claude Monet a Bordighera e Dolceacqua”. All’interno del plico dovranno essere inserite:

1) una prima busta sigillata recante la dicitura “documentazione amministrativa” contenente: • domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modulo, debitamente compilata e sottoscritta (allegato B); • fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore; • modulo di cessione di copyright debitamente compilato e sottoscritto (allegato C);

2) una seconda busta sigillata recante la dicitura “elaborati” contenente gli elaborati di cui all’art.5 del presente bando (logo su foglio di carta bianca in formato A3 e relazione descrittiva).

Scaduti i termini per la presentazione degli elaborati il r.u.p. provvederà all’esame della regolarità dei documenti contenuti nella busta 1) ed invierà alla Commissione giudicatrice del concorso di cui al successivo art. 9 la busta 2) contenente gli elaborati grafici e la relazione dei soli concorrenti ammessi. Sono di esclusiva competenza della suddetta Commissione le operazioni di apertura delle buste contenenti elaborato e relazione, propedeutiche all’esame, alla valutazione ed all’attribuzione dei punteggi a cura della Commissione medesima.

Art. 7 Invio dell’opera e termini di consegna

Le proposte devono pervenire a mezzo posta o consegna a mano, secondo le modalità individuate all’Art. 6, al Comune di Bordighera (IM) – Via XX settembre 32 entro le ore 12.00 del giorno 31.05.2018 (31 maggio 2018). Sul plico dovrà essere riportata la dicitura “”Concorso a premi per l’individuazione del marchio per il progetto “Il ritorno di Claude Monet a Bordighera e Dolceacqua”. L’invio dei plichi si intende fatto ad esclusivo rischio

dei singoli partecipanti, per cui non saranno ammessi reclami in caso di mancato o ritardato arrivo, come pure non saranno ammessi reclami se il concorrente sarà escluso dal concorso qualora il progetto non pervenga in tempo utile al Comune di Bordighera.

Art. 8 Criteri di valutazione

Al fine della valutazione degli elaborati sono individuati dei criteri di giudizio costituiti dagli elementi sotto indicati, con i rispettivi punteggi massimi attribuibili:

1) Originalità da 1 a 20 punti:

da 1 a 10 punti per la capacità di essere esclusivo e concorrenziale;

da 1 a 10 punti per la singolarità delle tecniche espressive utilizzate

2) Memorabilità da 1 a 20 punti:

da 1 a 10 punti per la capacità di essere memorizzato per l’immagine proposta;

da 1 a 10 punti per la capacità di distinguersi ed essere immediatamente recepibile per ciò che rappresenta

3) Adeguatezza da 1 a 20 punti:

da 1 a 10 punti per la coerenza con le finalità del presente concorso;

da 1 a 10 punti per la capacità di raggiungere in modo diretto ed efficace gli interlocutori

Il punteggio effettivo assegnato, per ogni singolo criterio, ad ogni concorrente, sarà pari alla media dei punteggi attribuiti da ogni singolo commissario;

Art. 9 Commissione giudicatrice

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte si provvederà alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui al presente bando. La Commissione sarà composta:

– dal Sindaco del Comune di Bordighera;

– dal Sindaco del Comune di Dolceacqua;

– da n. 3 esperti (indicati di concerto tra i Comuni di Bordighera e Dolceacqua).

La Commissione sulla base dei criteri di cui all’Art. 8, motiverà con apposito verbale la scelta del vincitore e approverà la graduatoria. Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile. La Commissione, qualora ritenga che nessuno degli elaborati presentati corrisponda agli obiettivi del concorso, ha facoltà di non procedere alla nomina del vincitore. L’Amministrazione Comunale, in accordo con il vincitore, potrà chiedere allo stesso eventuali e non sostanziali modifiche;

Art. 10 Termini di esclusione

Il concorrente potrà essere escluso, oltre che per quanto già previsto nel presente bando, per le seguenti motivazioni: • tardiva, incompleta o irregolare presentazione della domanda e degli elaborati; • qualora non vengono rispettate le condizioni del presente Bando; • qualora il logo presentato contenga riferimenti di natura politica, ideologica, nonché pubblicità diretta o indiretta di alcun prodotto

Art. 11 Premio

Al vincitore del concorso sarà corrisposto un premio in denaro ammontante ad € 1.250,00 al lordo delle trattenute e delle imposte di legge. I concorrenti che partecipano al concorso come raggruppamento temporaneo hanno diritto, qualora vincitori, ad un solo premio.

Art. 12 Utilizzo e proprietà del logo

I partecipanti al concorso a premi rinunciano ad ogni diritto di utilizzazione sulla propria opera che, dal momento dell’acquisizione, diventa proprietà esclusiva dei Comuni di Bordighera e Dolceacqua. Le opere pervenute non saranno restituite e rimarranno a disposizione dell’Amministrazione, che si riserva la facoltà di mostrarle al pubblico in qualunque forma ritenuta opportuna. Nessun diritto economico sarà riconosciuto agli autori per il loro utilizzo da parte dei succitati Comuni.

Art.13 Esonero di responsabilità

l Comuni di Bordighera e Dolceacqua, per circostanze impreviste, si riservano la facoltà di non aggiudicare il premio e di annullare, prorogare, rinviare la procedura concorsuale oggetto del presente bando. I partecipanti al concorso, in relazione agli elaborati presentati, rispondono in proprio ed in via esclusiva della violazione di eventuali diritti spettanti a terzi, comprese le violazioni del diritto d’autore eventualmente eccepite nonché qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione ed esonerano i Comuni succitati da ogni responsabilità.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

I Comuni di Bordighera e Dolceacqua tratteranno i dati personali forniti dai soggetti partecipanti esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento del concorso del presente bando. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella

piena tutela dei diritti dei concorrenti ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 e del Decreto Legislativo 196/2003

Art. 15 Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore amministrativo, dott. Dario Sacchetti.

Art. 16 Accettazione delle clausole del bando

La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione di tutte le clausole contenute nel presente bando. Tutte le controversie che dovessero sorgere saranno devolute alla competenza del Foro di Imperia.

Art. 17 Pubblicazione del bando

Il presente bando, corredato dagli allegati è disponibile sul sito istituzionale dei Comuni di Bordighera e Dolceacqua.

Art. 18 Informazioni e chiarimenti

Il risultato del concorso sarà pubblicato sui siti istituzionali dei Comuni succitati.