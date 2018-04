Ufficiale la chiusura della scuola Sant’Anna, Perri e Russo: “Fondamentale creare squadra per ottenere la riapertura”

Vallecrosia. “Abbiamo appreso l’ufficialità della chiusura dell’Istituto scolastico Sant’Anna già a partire da giugno di quest’anno”, esordiscono Fabio Perri e Veronica Russo, “Ci chiediamo come sia possibile che una tale decisione sia stata presa così all’ improvviso da Roma. Noi, i genitori, gli insegnanti e tutta la comunità abbiamo il diritto di sapere le motivazioni della chiusura, se si tratta di sicurezza, di problemi economici o di altre situazioni per poter avere un’idea più chiara sui percorsi da intraprendere per ottenere delle soluzioni”.

“Oggi il caso sociale di cui eravamo preoccupati diventa reale”, aggiungono, “250 famiglie si troveranno in difficoltà per poter trovare una scuola che accolga le iscrizione dei propri figli e 20 lavoratori perderanno il posto di lavoro. È fondamentale adesso creare squadra: lanciamo un appello a tutti, amministrazione, opposizione, candidati vari, genitori e docenti al fine di ottenere la riapertura, iniziative personali al solo fine politico o di merito potrebbero essere controproducenti al bene della scuola e quindi di tutta la comunità. È un problema che interessa tutti”.

“Per queste ragioni invitiamo tutti a partecipare al sit-in silenzioso organizzato da genitori e docenti domani davanti all’ istituto alle ore 8,30″, concludono Perri e Russo, “Sarà un momento di testimonianza e solidarietà. Tutti dobbiamo cercare una possibile soluzione condivisa. Invitiamo inoltre tutti a partecipare al consiglio comunale del 3 giugno alle ore 19 nel quale si parlerà ufficialmente della situazione essendo stato inserito un punto all’ ordine del giorno ad hoc” .