Torna il mercatino per il secondo appuntamento di “Primavera ad Ospedaletti”

Ospedaletti. Domenica 22 aprile si terrà il secondo appuntamento di “Primavera ad Ospedaletti”.

Il mercatino, organizzato dall’Associazione Belle Epoque in collaborazione con il Comune di Ospedaletti, come sempre, si svolgerà sul bellissimo e suggestivo corso Regina Margherita, il viale che costeggia l’Aurelia, dalle 8 alle 19. Parteciperanno oltre 70 espositori provenienti da tutta la Liguria, dal Piemonte e dalla Francia.

I più giovani si stupiranno nel vedere cose insolite e sconosciute che spesso si possono trovare solo sui banchi dei mercatini e le persone più mature torneranno indietro con i ricordi. Si potranno trovare ceramiche, vetri, dischi, libri, fumetti, quadri, vecchi giocattoli, mobili, oggetti militari, pizzi della nonna e tanto altro.

Un’occasione per fare una piacevole passeggiata percorrendo uno splendido viale ad un passo dal mare, per scoprire vecchi oggetti del passato, per arricchire una collezione già iniziata o solo per i gusto di curiosare in” cose d’altri tempi”. Il prossimo appuntamento ad Ospedaletti sarà sabato 2 giugno (festa della Repubblica). Per informazioni: Tel. 347/2646027.