Tir fuorilegge in valle Roya: nasce l’hashtag per segnalarli

Tenda. E’ online da una settimana l’hashtag #BalanceTonPL, creato dall’associazione “Sauvons la Roya” contro il traffico dei mezzi pesanti superiori alle 19 tonnellate sulla D6204 (SS20). Tutti possono accedere all’hashtag, pubblicando la foto del mezzo e il luogo in cui è stata scattata, in modo da avvertire le autorità francesi sulle infrazioni del codice della strada commesse dai camionisti. In una sola settimana la polizia francese è riuscita a prendere con le mani nel sacco attraverso le contravvenzioni 40 camionisti. L’obiettivo è quello di contrastare il traffico di mezzi pesanti sulla strada che collega Liguria e Piemonte tutelando la sicurezza degli automobilisti che ogni giorno la percorrono.

(Foto di Nice-Matin)