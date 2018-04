Terzo appuntamento della XXI edizione di “Libri da Gustare” al Casinò di Sanremo

Sanremo. Terzo appuntamento per la XXI° edizione di Libri da Gustare 2018, promossa dall’Associazione Ristoranti della Tavolozza in collaborazione con il Casinò, domani venerdì 13 aprile alle ore 16.00 sala Biribissi. Protagonisti Clara e Gigi Padovani e Danilo Paparelli. Verranno premiati i libri :“L’ ingrediente della felicità” di Clara e Gigi Padovani e “Più fumetto che arrosto. Biografie e ritratti dei più famosi chef stellati” di Danilo Paparelli.

Al termine della presentazione, come tradizione, sarà proposta una degustazione con l’Asti Secco della Cantina Acquesi e con Confcommercio. Partecipa il presidente regionale dei panificatori di Confcommercio, Luigi Giuliani del Panificio Giuliani dal 1968 di Ospedaletti,

L’incontro è condotto da Marzia Taruffi, responsabile Ufficio Stampa del Casinò di Sanremo e Claudio Porchia, presidente Associazione Ristoranti della Tavolozza.

L’ingrediente della felicità e gli chef stellati un binomio che sicuramente interesserà il folto pubblico che segue, incontro dopo incontro, i “Libri da gustare”. Anche questo terzo appuntamento riporta ai valori dell’enograstronomia, componente essenziale per la promozione turistica del territorio

Gli scrittori che vengono premiati spesso ribadiscono l’importanza della salvaguardia delle tipicità, ricchezza di ogni comunità, e come il momento della ristorazione sia sinonimo di incontro, di partecipazione e anche di divertimento. Non a caso l’offerta turistica non può prescindere da una originale ma anche tradizionale proposta enogastronomica .

La rassegna “Libri da gustare” ha, anche, questa finalità, unendo letteratura, amore per la buona tavola e per le idealità che rappresenta. Si rinnova, infatti, la presenza ad ogni incontro di un momento di degustazione delle eccellenze liguri con l’apporto delle associazioni di categoria Confartigianato, Cna, Confcommercio e Confesercenti. Domani verrà presentata la degustazione della CNA, a cui va un sentito ringraziamento.

Ecco le schede dei due libri che saranno premiati

Non basta amare il cioccolato: bisogna conoscerlo. In questa guida colta e curiosa si percorre la storia e la filosofia del Cibo degli Dei, tra aneddoti, personaggi, curiosità, regole di degustazione e citazioni letterarie. In un fondente di qualità contano i crus di origine delle fave di cacao: è più buono quello del Venezuela o della Costa d’Avorio? Come si deve degustare e con quali abbinamenti enoici? Una piccola bibbia per i molti amanti di Theobroma cacao, ma anche per chi ancora deve scoprire di esserlo

Ricordiamo che la commissione formata da giornalisti, chef, librai e semplici gourmet, ha selezionato i libri ai quali sarà assegnata la targa “Libro da Gustare 2018” e che concorreranno al Premio “Libro più gustoso dell’anno”, che sarà consegnato in autunno.

Le sezioni in concorso sono due e otto i libri selezionati dalla giuria:

Sezione Cultura del cibo

Saggi, ricettari, guide che raccontano ed approfondiscono, anche utilizzando il solo linguaggio visivo, la storia e la cultura del cibo

Sezione Il cibo in Letteratura

Narrativa nella quale il cibo è il tema attorno a cui si sviluppa il racconto oppure dove il cibo riveste un ruolo particolare nel tessuto narrativo

L’iniziativa, è priva di qualsiasi carattere commerciale, non è strutturata come un concorso, ma ideata per incentivare la lettura e la cultura eno-gastronomica; il semplice fatto di essere stati selezionati tra i titoli che si aggiudicano la targa di “Libri da Gustare” costituisce un riconoscimento del valore e della qualità letteraria dell’opera scelta e della sua capacità di trattare e rappresentare il tema del cibo.

Calendario Libri da Gustare 2018

Sala Biribissi Casinò di Sanremo

