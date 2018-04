Taggia. Domenica 8 aprile si è tenuto il consueto appuntamento con la benedizione delle moto, diventata ormai una vera e propria tradizione per tutti gli appassionati delle due ruote.

Sono oltre 400 i centauri che questa mattina alle 9 si sono dati appuntamento in piazza Cavour, punto di partenza dell’evento organizzato dal Motoclub Valle Argentina, per poi proseguire con la sfilata a bordo dei propri mezzi per le vie cittadine e nell’entroterra ligure dalla Valle Argentina fino a Verdeggia, dove si è conclusa la manifestazione con un pranzo offerto dalla Pro Loco.