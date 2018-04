Taggia. Entro aprile due opere per la viabilità di Arma prenderanno il via. L’una collegata all’altra. L’Anas infatti partirà a breve con i lavori di asfaltatura del tratto di Aurelia che dalla galleria di Bussana arriva fino alla curva del don (direzione Castellaro).

Giovedì si terrà l’ultimo sopralluogo del responsabile dell’ente pubblico per le strade e, appena passerà questo periodo di tempo instabile, partiranno le ruspe.

Il materiale di risulta, la cosiddetta scarifica, verrà utilizzata dall’amministrazione per sistemare il parcheggio che Area24 ha dato in concessione al Comune, in virtù del patto sulla manutenzione della ciclabile che è passata dalla società partecipata direttamente in capo ai sindaci.

La scarifica (il materiale grattato), può essere riutilizzato se corrisponde a determinati requisiti. Secondo le prime analisi degli uffici è così e l’assessore ai lavori pubblici Lucio Cava ha pronto un progetto per sistemare il parcheggio di via Nazario Sauro in uno spiazzale, oggi invece è un campo di fango e dossi che si fa fatica ad attraversare a piedi. Tolte le transenne, diventerà un parcheggio come si deve, finalmente.

L’operazioni è praticamente a costo zero. Il Comune ci rimette solo la segnaletica orizzontale e la manodopera per la pulizia dell’area a mare della pista ciclopedonale.