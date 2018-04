Taggia. Questa bella gattina ha due anni, si chiama Panterina, ed è sterilizzata. Si è smarrita martedì scorso all’ora di pranzo, quando è scappata dalla sua abitazione in via Lercari.

Panterina è tutta nera a parte tre zampine e il collo che sono bianchi. Ha un bel pelo lucido.

E’ una gatta abituata a stare in casa, per cui non indossa il collarino e non ha microchip.

Chi la vedesse è pregato di contattare la sua padrona al 3474622819