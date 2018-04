Taggia, il cavalletto sprofonda nell’asfalto bollente e la moto cade: chiesto risarcimento al Comune

Taggia. Il Comune chiamato in causa per un incidente stradale. Era il 23 agosto dell’anno scorso, verso le ore 18 quando, all’inizio di via Queirolo ad Arma, secondo la versione presentata da un motociclista, il suo mezzo, un’Honda CBR di sua proprietà, sistemata sul cavalletto, è caduta al suolo a causa del cedimento dell’asfalto ammorbidito dalle alte temperature di quei giorni.

A seguito dell’evento, il danneggiato, ha presentato istanza di risarcimento danni nei confronti del Comune, Ente proprietario della strada.