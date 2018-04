Taggia. Si è tenuta oggi, 28 aprile, la gara di cucina che ha visto contrapporsi gli istituti Colombo di Sanremo e Ruffini Aicardi di Taggia. A portarsi a casa la vittoria dopo una lunga prova, svoltasi in piazza Chierotti, la squadra rossa, con un menù basato sui prodotti tipici del territorio ligure che ha convinto i giudici.

Come antipasto i ragazzi hanno preparato un baccalà stemperato con crema di patate e terra di olive taggiasca, come primo piatto un delizioso risotto ai carciofi mantecato alla burrata e gorgonzola con crema di carciofi, come secondo una costina d’agnello nappata al Dolcetto con crema di carote e punte d’asparago saltate al burro e per concludere una mousse al basilico su una crumble di pinoli.

Complimenti ai vincitori, ma anche all’altra squadra per l’ottimo lavoro fatto e per l’impegno che hanno dedicato a questa bella manifestazione che speriamo si possa ripetere.