Taggia, domenica 8 aprile la benedizione delle moto in piazza Cavour

Taggia. Durante la manifestazione sarà presente un info point a disposizione di tutti gli appassionati di moto d’epoca, che potranno chiedere chiarimenti per problemi tecnici ed amministrativi relativi all’iscrizione dei propri mezzi al Registro Storico FMI e quest’anno ai mezzi d’epoca sarà riservato uno spazio apposito.

Sarà inoltre riproposto il libro “Le fiabe dei Motociclisti”, di Ernest Pozzali e Matitaccia, una pubblicazione per la raccolta fondi da destinare all’acquisto di beni da donare a struttura ospedaliere.

Il pranzo, per un massimo di 250 partecipanti, si svolgerà nella piazza di Verdeggia, a cura della Pro Loco. Sperando che ci sia sole raccomandiamo, comunque, un maglioncino in più.

Ricordiamo che è sempre possibile iscriversi al Moto Club Valle Argentina, che ha iniziato la stagione mototuristica partecipando già ad una decina di motoraduni, per poi proseguire con altre uscite turistico/gastronomiche, in attesa della Notte della Strega, la manifestazione estiva che quest’anno è prevista per l’undici agosto.

Come sempre maggiori informazioni sul sito www.mcva.it e sul gruppo Facebook “Quelli del Moto Club Valle Argentina”