Taggia. Obiettivo Bandiera verde per due istituti delle scuole primarie tabiesi che questo pomeriggio hanno promosso, in collaborazione con il Comune, un incontro supplettivo al programma Eco-Shools, il percorso didattico educativo dalla FEE Italia finalizzato alla diffusione delle buone pratiche ambientali.

Appuntamento extra in Comune con l’esperto Andrea Moltalto della Dock’s e l’assessore alla scuola Barbara Dumarte. Dal sondaggio fatto con i genitori degli alunni della Giuseppe Mazzini, oltre il 40% delle mamme e dei papà hanno dichiarato di non avere sufficienti informazioni su come differenziare correttamente i rifiuti.

Il 25 maggio è atteso il verdetto dell’ente europeo che ogni anno assegna anche le Bandiere blu. Taggia si è preparata in questi mesi per riportare in una scuola della provincia il prestigioso riconoscimento.