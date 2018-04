Monaco. La Sbm che gestisce anche il prestigioso Sporting di Monte-Carlo ha presentato il calendario degli eventi che verranno proposti allo Sporting nell’estate 2018.

Inizio con il botto il 6 luglio quando aprirà le danze Ringo Starr (353 euro a testa per cena+spettacolo), batterista e compositore ex Beatles, che il giorno dopo festeggerà , presumibilmente nel Principato, i suoi 78 anni, magari facendo da spettatore proprio allo Sporting per il concerto degli ‘The Original Gypsies’ ex Gipsy Kings in occasione della serata benefica Fight Aids Monaco (cena e spettacolo a 253 euro).

Il successivo 27 luglio è la serata dedicata allo storico Gala della Croce Rossa che avrà come protagonista Seal leggenda britannica della soul music.

Subito dopo, il 28 luglio altra grande star quale è Tom Jones e per cenare ed assistere allo show stavolta non basteranno 400 euro! La direzione artistica non ha dimenticato che a Monaco la presenza di ricchi imprenditori russi resta sempre molto influente e allora ecco per loro, ma non solo, i Leningrad con il loro concerto ska-punk il 30 luglio.

Attenti ai gusti dei loro tanti clienti italiani arriva Il Volo martedì 31 luglio, e subito dopo due serate per i francesi, il 1° agosto con Etienne Daho e il 2 Mc Solaar.

Il 5 agosto toccherà alla leggenda Carlos Santana suonare allo Sporting proponendo il suo Divination Tour 2018, mentre la programmazione, per adesso, si ferma al 6 agosto con Grace Jones.

[Foto: Google Immagini]