Sul tavolo del consiglio comunale del 3 maggio anche l’Orchestra Sinfonica di Sanremo

Sanremo. All’ordine del giorno del Consiglio Comunale – già convocato, con nota Prot. Gen. n. 26497 del 10.04.2018, in adunanza ordinaria, nella solita sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue – in corso Cavallotti 59, per il giorno giovedì 3 maggio 2018 in prima convocazione con inizio dei lavori alle 19.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24 – viene aggiunto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Regolamento del Consiglio Comunale, all’inizio, prima delle altre pratiche già iscritte all’ordine del giorno, il seguente punto:

Commissione consiliare speciale sulla fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo – Relazione illustrativa del Presidente.