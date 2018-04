Sono sette i candidati a sindaco di Imperia: si aggiungono Lucio Sardi (Sinistra Italiana e Liberi e Uguali) e Maria Sepe (Potere al Popolo)

Imperia. Sono sette i candidati a sindaco per il Comune di Imperia. Dopo l’ex ministro Claudio Scajola, che correrà con la sua lista civica, Luca Lanteri per il centrodestra, Guido Abbo (appoggiato dal Pd), Maria Nella Ponte per il Movimento 5 Stelle, Alessandro Casano (ex Fratelli d’Italia), ha sciolto le riserve Lucio Sardi. Commercialista 47enne, coordinatore provinciale imperiese della Sinistra Italiana, Sardi è il candidato sindaco di “Sinistra Italiana e Liberi e Uguali”. Si presenterà ufficialmente alle 11,30 di venerdì nella sede del partito di via San Giovanni.

Si presenterà invece giovedì alle 11, nei locali dell’Arci Camalli Antica Compagnia Portuale, il candidato sindaco per Potere al Popolo, Maria Sepe.