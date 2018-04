“SmartDay Imperia”, nel fine settimana prende il via il primo raduno nazionale

Imperia. La città imperiese si prepara ad ospitare per la prima volta il raduno nazionale delle vetture Smart, che in esclusiva dopo 12 anni si sposta dalla città di Finale Ligure.

L’evento si terrà il 14 ed il 15 aprile, presso Borgo Marina, a Imperia Porto Maurizio, e già dal pomeriggio di sabato sarà possibile vedere alcune delle oltre 50 Smart amatoriali che verranno poi esposte lungo la banchina Medaglie D’oro nella giornata di domenica mattina dalle 9 alle 11:30 e dalle 12.30 fino alle 17. Dalle 11:30 alle 12.30 di domenica 15, invece, le auto sfileranno in carovana per le vie principali della città, in un eccezionale e coloratissimo “serpentone” che toccherà i punti di interesse della nostra cittadina.

Importante è la sinergia con la Festa di Primavera ed i mercatini organizzati del Comitato San Maurizio; che si apprestano ad accogliere già da venerdì 13 aprile tutti i visitatori e gli “smartisti” nel centro di Porto Maurizio, via Cascione e via XX settembre, in cui si potranno trovare eccellenze delle Alpi del mare, artigianato e antiquariato, ed attività collaterali come truccabimbi e giochi ricreativi per i più piccoli. L’organizzazione è a cura dello Smart Club Italia.