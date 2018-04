Smantellato maxi traffico di cocaina tra Mentone e Monaco, andava avanti da anni

Mentone. La brigata di ricerca della gendarmeria ha stroncato un commercio di stupefacenti che aveva imperversato per anni tra la Città dei Limoni e Monaco.

Secondo quanto riporta Nice Matin, l’indagine è iniziata lo scorso giugno, in seguito a una prima ondata di arresti nella Val Roya.

“Abbiamo fatto una cinquantina di arresti ed interrogatori. C’erano in totale circa venti spacciatori”, ha dichiarato al quotidiano nizzardo il capo della locale brigata della Gendarmerie, il maggiore Fabrice Fogliarini, sottolineando che il traffico corrispondeva, in cifre, a diverse centinaia di grammi di cocaina rivenduta al mese, per anni e 1,5 kg di cannabis (erba e resina) al mese.

“Questo chiaramente non è il cartello di Medellín. Questi sono principalmente tossicodipendenti che commerciano per finanziare il proprio consumo”, afferma il maggiore Fogliarini.